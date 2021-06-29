'Укрзалізниця' вляпалась в очередной скандал с 'росийским' Крымом

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал с Крымом. На этот раз национальный перевозчик опозорился распространением на территории железнодорожного вокзала Киева российской пропагандистской прессы, где украинский оккупированный полуостров обозначен "в составе РФ".

Об этом факте сообщил журналист Александр Шарипов на своей странице в Facebook. Он обнародовал фото российских изданий, которые продают на столичном вокзале. Это журнал "Дилетант", позиционирующий себя, как "российский познавательный исторический журнал для семейного чтения".

На опубликованных фотографиях показано обложки российского издания, лежащего на полке вокзального киоска. На одном из них хорошо видно карту России с оккупированным Крымом.

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"А вообще это нормально, когда на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен" в составе РФ "?," – подписал журналист свои фото.

В комментариях к посту "Укрзалізниця" отреагировала на обнародованные кадры.

"Добрый день, уважаемый Александр! Спасибо Вам за сигнал! Информация принята к сведению. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", – прокомментировали в ведомстве.

Но пользователи едко ответили пресс-службе "Укрзалізниці", отметив, что такие инциденты далеко не редкость.

"У вас что ни день, то зашквары и извинения. Это у вас так всегда или Сережа Лещенко покусал? У него любимый человек тоже Рашку любит", — написали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL Укрзалізниця опубликовала карту с "российским" Крымом. Компания "Укрзалізниця" опубликовала карту железнодорожного сообщения в Херсонской области на границе с временно оккупированным Россией Крымом, на которой полуостров подписан как "Южный федеральный округ РФ". Позже это исправили.