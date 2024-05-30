'Укрзалізниця' может реализовывать металлолом без постановления Кабмина, получив миллиард на свои нужды – СМИ

С сентября 2023 года "Укрзалізниця" приостановила реализацию лома на открытых аукционах. Такие действия внесли неопределенность в баланс рынка и явились дополнительным негативным фактором ухудшения внутреннего предложения сырья после кратного роста экспорта лома. При этом все возможности для продаж у компании есть – создается впечатление, что в УЗ просто не заинтересованы в получении дополнительного миллиарда от продажи сырья.

Об этом говорится в аналитическом материале GMK Center.

"К осени прошлого года "Укрзалізниця" предприняла несколько попыток освободиться от обязательства реализовывать металлолом через систему "Прозорро.Продажи", и получить источник поступления дополнительного дохода путем самостоятельного экспорта сырья. Но в украинском правительстве намерения УЗ относительно прямых продаж лома не поддержали", – указывает издание.

После отказа правительства, "Укрзалізниця" планировала возобновить аукционы по продаже металлолома уже с марта. Однако этого не произошло вплоть до нынешнего момента, поскольку Кабмин еще не принял необходимые нормативные изменения – речь идет о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом АО "Укрзалізниця", регулируемым постановлением Кабмина №1054 от 22.11.2017 г.

"В сентябре прошлого года Кабмин своим постановлением упразднил порядок, согласно которому продажа имущества госкомпаний осуществлялась по решению правления. Теперь продажа имущества, в том числе и лома, должна согласовывать Кабмин. Однако новое постановление не определяло порядок согласования правительством таких решений, поэтому УЗ инициировала к нему изменения, которые "зависли" где-то в недрах Кабмина", – указывают аналитики GMK Center.

Эксперты говорят, что "Укрзалізниця" может продавать сырье, несмотря на недостатки нормативной базы, но руководство УЗ не решается на такой шаг. Между тем, металлурги говорят о существенном влиянии на рынок отсутствия продаж железнодорожного лома – на фоне увеличения объема экспорта в январе-апреле.

"По оценкам участников рынка, текущие запасы лома УЗ составляют примерно 120-150 тыс. т. То есть продавать госкомпании есть что. Создается впечатление, что госкомпания не заинтересована в потенциальных поступлениях в размере не менее 1 млрд грн от перезапуска аукционов. Эта сумма вполне могла бы исправить затруднительное финансовое положение "Укрзалізниця". Но в ближайшей перспективе не стоит ожидать принятия изменений и их обновления", – резюмируют в GMK Center.