'Укрпочта' приступила к рассылке повесток, первая партия – 6 тыс.: что грозит мужчинам в случае неявки в ТЦК

Со вторника, 17 сентября, в Украине впервые прошел централизованный обмен повестками в электронном виде. Из всех ТЦК такие документы с электронными подписями начальников ведомств автоматически поступили на серверы "Укрпочты".

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В общем национальный оператор почтовой связи получил около 6000 повесток о вызове военнообязанных граждан в ТЦК. Об этом в комментарии СМИ сообщили представители Командования Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что то, на кого именно формировать повестки, выбирали не в местных ТЦК: они были сгенерированы Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Документы одобрены электронными подписями начальников Терцентров комплектования и соцподдержки, о чем свидетельствует специальный QR-код. В дальнейшем их распечатала "Укрпочта" и теперь присылает по домашним адресам военнообязанных украинцев заказными почтовыми отправлениями.

На явку в ТЦК гражданам, получившим повестку по почте, дается 14 дней. Повестка считается врученной, если:

– гражданин, на которого она выписана, получил почтовую отправку;

– военнообязанный отказался получить почтовую отправку;

– получатель отсутствует по адресу места жительства, которое сам же сообщил ТЦК при уточнении своих учетных данных;

– человек отсутствует по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если он не сообщил ТЦК другого адреса проживания.

В случае неявки в ТЦК по повестке предусмотрена административная ответственность. Нарушителей в Терцентры комплектования принудительно будет доставлять полиция на основании обращений этих центров, в порядке, определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.

Если нет возможности доставить нарушителей в ТЦК, их через суд будут лишать права управления транспортными средствами для выполнения или отзыва требований ТЦК.

Проверить силу повестки, сформированной с помощью Реестра и врученной через "Укрпочту", можно путем считывание QR-кода с помощью смартфона с приложением "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее адвокаты объяснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего своевременно свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.

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