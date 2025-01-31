UKRNAFTA запускает 'Энергический сбор' с Жаданом и Байдаком: 100 миллионов гривен на 'Хартию'

Крупнейшая монобрендовая сеть автозаправочных комплексов UKRNAFTA запускает Энергичный сбор: 100 млн грн на нужды 13-й бригады Национальной гвардии Украины Хартия.

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Кампания стартует 1 февраля 2025 года. Цель – обеспечить экипажи беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов "Хартии".

В частности, приобрести БПЛА, саперные наземные дроны и дроны-эвакуаторы. Каждый такой комплекс – это сохранившиеся жизни бойцов "Хартии".

Чтобы присоединиться к "Энергичному сбору", нужно:

–заправить бензин 95 Energy или дизельное топливо непосредственно на АЗК, или купить через мобильное приложение UKRNAFTA

– купить хотдог или кофе. Одна гривна с каждого литра горючего, хотдога или кофе будет перечислена на общий сбор.

Чем больше указанных товаров – тем больше донат. Кроме того, вы можете задонатить через монобанк. Лицо кампании – комик Василий Байдак и писатель и младший сержант "Хартии" Сергей Жадан.

В видео, снятых на АЗК UKRNAFTA, Байдак примерил на себя форму оператора сети, а Жадан стал любимым клиентом. За два года UKRNAFTA перечислила более 2 млрд грн в поддержку Сил обороны.

UKRNAFTA – крупнейшая монобрендовая сеть в Украине, насчитывающая 544 автозаправочных комплексов, где можно заправить качественное топливо Евро-5, перекусить и выпить горячего кофе или чая.

Компания развивает мобильное приложение UKRNAFTA, позволяющее получать скидки на топливо и другие бонусы, а также имеет собственную B2B-программу, с помощью которой, в частности, благотворительно помогает горючим волонтерам, спасателям и врачам.

"Хартия" – единственное подразделение Сил обороны, прошедшее путь от ДФТГ до боевой бригады. Боевой путь "Хартии" начался весной 2022 года под Харьковом, когда в результате украинского контрнаступления российских окrупантов выбросили за государственную границу. В марте 2023-го "Хартия" вошла в ряды Национальной гвардии Украины, став основой 13-й бригады оперативного назначения НГУ. Имеет боевой опыт в Сватовском направлении, в Сриблянском лесу и в Бахмуте (как единственный ДФТГ в этой операции).

В мае 2024 года Хартия остановила повторное наступление РФ на Харьков, сейчас бригада защищает от оккупантов Харьковскую область. В конце 2024-го "Хартия" провела первую полностью роботизированную операцию без участия людей, используя исключительно наземные роботизированные комплексы и беспилотники.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 547 заправок (462 собственных и 85 в управлении) заправок на всей территории Украины и реализует качественное горючее Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.