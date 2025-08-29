Ukrnafta проведет летний пикник в Ривне: названы дата и время

В субботу, 30 августа, UKRNAFTA устраивает летний пикник на своем АЗК в Ривне (ул. Богоявленская, 17).

Гостей будут ждать бесплатное мороженое, викторины для детей и взрослых, аквагрим и временные татуировки, подарки от Mr.Grill и фотобокс для ярких фото.

Кроме того, на пикнике можно будет выиграть 100, 200 или 300 литров топлива, а также годовые запасы хот-догов и горячих напитков.

Для участия в розыгрыше заправляйтесь от 20 л на любом АЗК UKRNAFTA в Ровно с 18 по 29 августа. Обязательно сохраняйте чеки: именно они дают шанс выиграть призы на пикнике!

Приглашаем всех желающих 30 августа в 12:00 по адресу ул. Богоявленская, 17.

Пикник с UKRNAFTA – это про эмоции, семейное настроение и приятные бонусы.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.