'Укрнафта' помогла Минветеранов открыть первые в Украине кабинеты 'Пространство заботы о ветеране'

ПАО "Укрнафта" присоединилась к инициативе Министерства по делам ветеранов Украины и поддержала создание кабинетов "Пространство заботы о ветеране" в учреждениях здравоохранения. Первые подобные просторы открылись в Хмельницкой области.

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Первые локации:

1. Хмельницкая городская больница, г. Хмельницкий, пров. Проскуровский, 1, 3-й корпус, 3 этаж;

2. Хмельницкая областная больница, г. Хмельницкий, ул. Пилотская, 1, 3 корпус, 2 этаж.

Общий бюджет финансируемого "Укрнафтой" проекта составляет 8,3 млн грн, из которых более 1,1 млн грн направлено на обустройство первых двух кабинетов. Всего в рамках инициативы будет создано 10 пространств в 5 областях Украины.

Целью проекта является оказание всесторонней поддержки ветеранам, проходящим лечение и реабилитацию. В кабинетах будут работать юристы, психологи, социальные работники, специалисты по трудоустройству, а также другие специалисты, помогающие ветеранам.

"Для нас очень важно поддерживать ветеранов и военных не только на передовой, но и по возвращении домой. Открытие кабинетов "Пространство заботы о ветеране" — очередной шаг в создании надлежащих условий для реабилитации и социальной адаптации наших защитников и защитниц. Мы хорошо понимаем потребности ветеранов, ведь почти тысяча наших коллег сейчас служит в силах обороны, а полтысячи ветеранов уже работают в нашей компании. Убеждены, что именно комплексная поддержка — от материальной и юридической до психологической — помогает ветеранам быстрее и легче вернуться в мирную жизнь", — отметил заместитель директора по коммерческим вопросам ПАО "Укрнафта" Сергей Федоренко.

Проект реализуется при поддержке Хмельницкой областной военной администрации и фонда "Повернись живим", который обустраивает кабинеты всей необходимой — мебелью, оргтехникой, а также адаптирует их к требованиям безбарьерности.

"Укрнафта" активно поддерживает защитников. В течение 2023-2024 годов компания направила более 2,5 млрд грн в поддержку Сил обороны Украины. Также компания системно поддерживает ветеранов, в частности через корпоративную программу "Пліч-о-пліч", которая обеспечивает юридическую, психологическую и материальную помощь, и трудоустройство военных.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 547 заправок (462 собственных и 85 в управлении) заправок на всей территории Украины и реализует качественное горючее Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.