Укравтодор возмущен интервью УП с Амирханяном и требует системного медиа-анализа разговора

Государственное агентство автомобильных дорог отреагировало на недавнее интервью Араика Амирханяна порталу "Экономическая правда". В Укравтодоре отметили, что подобная подача разговора недопустима, и заявили о необходимости в системном медиаанализе интервью.

"Медийное отбеливание репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использование его предположений для обоснования собственных гипотез - это нарушение базовых устоев журналистской этики", – прокомментировали в агентстве.

В Укравтодоре считают, что у интервью комплиментарный тон, а критически сбалансированные вопросы отсутствуют. Поэтому агентство обратилось в ключевые независимые центры медиааналитики в Украине для проведения анализа на соответствие текста принципам журналистики.

Видео дня

"Араик Амирханян является человеком, который неоднократно задерживался, подозревался и обвинялся в совершении преступлений. И это не оценочное суждение, ведь есть соответствующие решения суда. Более того, Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении указанного лица применены персональные ограничительные меры (санкции). В настоящее время Амирханян находится в статусе лица, скрывающегося от органов досудебного расследования (то есть в розыске)", – акцентируют в Укравтодоре.

И напоминают о целом ряде криминальных эпизодов, связанных с особой Араика Амирханяна. В частности, о задержании его следователями СБУ по подозрению в покушении на свержение государственного строя. Амирханяна также подозревают в финансировании оккупационных властей Крыма, в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн грн, в нанесении государству ущерба, блокировании проведения тендеров и т.д.

Амирханян является также фигурантом санкционного списка СНБО Украины.

"Журналисты, берущие интервью у преступника, должны понимать, что дальнейшее восприятие его слов в медиа будет на их совести", – заявили в Укравтодоре.