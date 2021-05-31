Укравтодор привлек ведущую американскую компанию Bechtel к строительству Киевской обходной дороги

Укравтодор и американская компания Bechtel Overseas Corporation подписали Меморандум о сотрудничестве в ходе строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД), которую создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил Укравтодор в Facebook. Как пояснили в учреждении, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в направлении реализации этого проекта был подписан в пятницу, 28 мая.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Киевская обходная дорога является одним из ключевых объектов президентской "Большой стройки", так как ее строительство позволит решить наболевшие транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение.

"Сейчас мы видим, что украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры. Реформы, прозрачные эффективные решения, новые топ-игроки – все это свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении", – отметил Кубраков.

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Общая протяженность Киевской обходной дороги составит около 150 км. Планируется, что она соединит автомобильные дороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и М-03 Киев – Харьков и обход г. Бровары.

Укравтодор уже начал разработку проектной документации для участков прохождения КОД: первый участок – от М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп протяженностью 18,1 км; второй участок – от М-06 Киев – Чоп до М-05 Киев – Одесса протяженностью 35,2 км; третий участок – от М-05 Киев – Одесса до Н-01 Киев – Знаменка протяженностью 22,9 км; четвертая участок – строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами до Н-01 Киев – Знаменка и Гора – Рогозов протяженностью 25,7 км; пятый участок – от Гора – Рогозов до М-03 Киев – Харьков протяженностью 9,7 км.

Три участка уже проектируются, еще по одному продолжаются тендерные процедуры.

Основана в 1898 году Bechtel Overseas Corporation является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах.

Как ранее рассказал заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в этом году, уже к 30-й годовщине Независимости, должны быть завершены работы по строительству Южного обхода Днепра.