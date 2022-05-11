Украину ждет жаркое лето: синоптики озвучили детальный прогноз

Согласно прогнозам синоптиков Украину ждет жаркое и засушливое лето. Ожидается, что пляжный сезон на Азовском море начнется уже через месяц – с 15 июня.

Температура воздуха на побережье прогнозируется на уровне +25… +28 градусов. Об этом сообщает издание 34.ua.

В июле жара по всей стране удержится всех тридцать один день, температура воздуха будет достигать +30… +35. Ночью прогнозируется +15… +25. Дождей в июле не ожидается.

Горячая погода продержится до 10 августа, затем температура опустится до +20… +25 градусов.

В Киеве в июне и июле температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27 градусов, в августе будет жарче – столбики термометров подымятся до +30 градусов.

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В Харькове в июне температура будет держаться в пределах +22… +26 градусов, а в июле начнет достигать +30 и на таком же уровне удержится в августе.

Днепр также ждет "горячее лето". На протяжении всех трех месяцев температура воздуха будет колебаться в пределах +25… +35 градусов. При этом, дождей не ожидается.

Во Львове в июне будет прохладней: +19… +25 градусов. В июле и августе потеплеет – температура подымится до +27.

Напомним, ранее сообщалось, что в первый месяц лета в большинстве городов Украины температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов. При этом существенных осадков в июне ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопреки войне и напастям украинцы с неутомимым предвкушением ожидают лета, которое, не исключено, станет сезоном нашей общей победы. Между тем синоптики прогнозируют в Киеве настоящую жару, что может стать очередным испытанием для жителей столицы.