Украину ждет волна непогоды: синоптики сказали, какие области минуют грозы

В понедельник, 15 апреля, в некоторые области Украины придет непогода. На остальной территории страны будет облачно, но с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что кратковременные дожди и местами грозы ожидаются ночью в большинстве западных областях.

Погода в северных областях Днем в южной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем воздух прогреется до 17°С. В Закарпатье и местами в Прикарпатье 17-22°С. На остальной территории 10-15°С, днем 16-21°С, на юге в нашей стране потеплеет до 26°С.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Киеве на следующей неделе, с 15 по 21 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидается дождь. Кроме того, в столице возможны грозы.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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