Украину в выходные накроют дожди и снег: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В выходные 3-4 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет колебаться от шести градусов мороза ночью до десяти градусов тепла днем.

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Возможны небольшой мокрый снег и дожди. Такой прогноз на ближайшие дни дали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 3 февраля

В субботу в стране преимущественно облачно с прояснениями. Ночью в областях, кроме юга и востока, небольшой мокрый снег и дождь. Днем ожидается дождь.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Средняя температура ночью от -2 °С до нуля, на высокогорье Карпат местами около -6 °С, на крайнем севере и востоке в пределах -1… -4 °С. Днем на западе +3… +7 °С, на востоке 0… +4 °С, а на остальной территории страны +3… +5°С.

Погода в Украине 4 февраля

В воскресенье в течение суток в большинстве областей небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В эти сутки не ожидается морозов, температура воздуха будет плюсовой. В частности, ночью в среднем +4… +6 °С, на востоке около 0 °С. Днем преимущественно +5… +7 °С, на западе до +9 °С, а на юге до +10 °С, только на крайнем севере немного холоднее – в пределах +1… +4 °С, на востоке +4.. +6 °С. В Карпатах временами снег, температура ночью и днем около нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

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