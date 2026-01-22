Украину снова накроет снег: синоптик ответила, будут ли сильные морозы

В Украине еще пару дней продержится морозная погода, после чего придет потепление. Но перед этим зима еще посыплет снегом и задует порывистыми ветрами.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшие дни.

По ее словам, над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном, который удерживал морозную погоду, и циклонической системой, которая будет наступать с юго-запада, и вскоре принесет потепление.

Однако антициклон "упирается" и несколько дней еще будет "сыпать морозом", отметила синоптик. А из-за противостояния с циклоном увеличится облачность, усилится ветер и будет идти снег.

В пятницу, 23 января, почти всю Украину накроет снег. На западе и в южной части будет идти снег и мокрый снег. На севере и в центре – местами небольшой снег. И только на востоке и северо-востоке будет без осадков.

Ветер в этот день будет преобладать юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Ночью будет достаточно холодно, -6...-12, на севере до -14.

Днем -2...-7 градусов. На юге страны температура воздуха поднимется до -1...+2, а в Крыму даже до "весенних" +5.

В Киеве 23 января ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Испортит погоду также порывистый некомфортный юго-восточный ветер.

Днем -5...-7, ночью больших морозов уже не предвидится.

"С понедельника вернется к нам типичная европейская зима – влажная, ветреная и теплая", – порадовала прогнозом Наталка Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в отделе агрометеорологии Укргидрометцентра отметили, что январь 2026 года в Украине демонстрирует рекордно низкую температуру, которой не было последние 16 лет. Такие морозы были характерными для начала 2000-х.

