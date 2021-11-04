Украину накрыла сильнейшая магнитная буря-"каннибал": как уберечь здоровье

В ночь на четверг, 4 ноября, на Земле произошла мощная магнитная буря. В результате сильной вспышки на Солнце магнитосфера будет оставаться нестабильной еще на протяжении двух-трех дней.

Согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря достигла уровня G3 (сильная), став одной из крупнейших за последние несколько лет. Вследствие данного явление могут пострадать метеочувствительные люди, а также те, у кого присутствуют сердечно-сосудистые и прочие хронические заболевания.

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Бурю называют "каннибалом": как отмечает Dayli star, быстро двигавшийся корональный выброс массы догнал ряд более мелких "родственников" и поглотил их.

Так, по прогнозу астрономов, магнитное поле Земли будет оставаться возбужденным 5 и 6 ноября. В указанные даты возможны жалобы на головную боль, недомогание, проблемы с артериальным давлением.

Чтобы минимизировать негативное воздействия всплесков магнитосферы на самочувствие, медики рекомендуют соблюдать распорядок дня, достаточно отдыхать и высыпаться, избегать вредной и жирной пищи, отказаться от курения, употребления кофе и алкогольных напитков, выпивать достаточное количество воды.

Также следует больше бывать на свежем воздухе, пить травяной чай, стараться не нервничать и обязательно иметь под рукой нужные медикаменты.

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