Украину накрыл снежный шторм, объявлен красный уровень опасности

В четверг, 28 января, Украину накрыли мощные снегопады и из-за активности циклона. В связи с этим в Одесской и Николаевской областях объявили третий уровень опасности (красный). Высота снежного покрова там достигнет 30-40 см. Кроме того, ожидается сильный ветер 15-20 м/с, метель, снежные заносы и налипание мокрого снега.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра. Между тем на Кировоградщине введут второй уровень опасности (оранжевый) – там также будет идти сильный мокрый снег (прирост покрова – 20-30 см) и будет его налипание.

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях будут наблюдаться почти такие же погодные условия, однако с гололедом (уровень осадков – 10-15 см). Там введут первый уровень опасности (желтый).

Синоптики предупредили, что все это приведет к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

По данным пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 7:00 непогода привела к обесточиванию 143 населенных пунктов в четырех областях. В частности речь идет об Одесской – 113, Кировоградской – 19 Черкасской – 10 и Запорожской областях – 1. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Между тем пресс-служба Укравтодора отметила, что из-за снежного шторма на юге Украины образовались заносы высотой 50 см, а на Николаевщине – вообще 1 м. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова не превысил 2-6 см.

Чтобы обеспечить расчистку дорог от снега и избежать массовых пробок, ведомство ввело на ряде дорог государственного значения временные ограничения движения для грузовиков.

Одесская область: с 21:00 27 января запрещено движение большегрузного транспорта и автобусов на всех дорогах общего пользования государственного значения; запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на а/д М-15 Одесса – Рени, км. 11 + 920 – 308 + 000 и М-16 Одесса – Кучурган, км. 0 + 000- 58 + 658; км. 58 + 925 - 59 + 123.

Николаевская область: с 21:30 27 января ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов на а/д Н-24 Благовещенское – Николаев, км 42 + 476-110 + 140; км. 113 + 678-221 + 363 и М-13 Кропивницкий – Платоново, км. 76 + 416 – 157 + 052.

Киевская область: с 23:00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Полтавская область с 23:00 27 января временно ограничился движение грузовых транспортных средств в направлении Киева на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км. 126 + 700 – 395 + 064 (в пределах Полтавской области).

По решению местных органов власти на период сложных погодных условий введено ограничение на въезд большегрузного транспорта с 09:00 27 января в Одессу и с 6:30 28 января в Киев.

По состоянию на 6:00 28 января усложненный проезд автотранспорта остался на следующих участках:

Одесская область: по автодороге М-05 км 370 – км 372; М-15 км – 155 км 158 село Спасское и село Баштановка; М-16 км 6 – км 7 село Курган, км 39 – км 40 село Щербанка.

Николаевская область: а/д М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев) на всей протяженности дороги в пределах области затруднено движение автотранспорта из-за заносов высотой до 2 метров в балках, а/д Н-24 Благовещенское – Николаев (через Вознесенск) км 76 +000 – 85+000 из-за заносов высотой 0,5-1 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января непогода привела к обесточиванию 117 населенных пунктов. Она началась в Украине еще 26 января из-за циклона.

Между тем в Одессе сильный снегопад парализовал движение транспорта на дорогах и повалил около сотни деревьев.