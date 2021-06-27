Украину накроют мощные ливни, град и шквалы: объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 27 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Синоптики спрогнозировали сильные дожди, грозы и сильныйй ветер по всей территории страны.

По данным Укргидрометцентра, в северных, центральных и южных областях ожидаются ливни. В отдельных регионах Украины возможно выпадение града и шквальный ветер, скорость которого будет достигать 19-24 м/с.

В пресс-службе ГСЧС предупредили, что такие погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности. Кроме того, в северных, восточных, а также Тернопольской, Полтавской и Винницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Грозы сегодня ожидаются по всей Украине. Значительные осадки, по данным метеорологов, могут выпасть на территории Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей.

Температура воздуха днем по Украине в среднем достигать 24-32 градусов по Цельсию, жарче всего будет на востоке. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +14...+ 22 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня будет сопровождаться дождями с грозами и штормовым ветром во всех областях. Также в некоторых регионах пройдут сильные ливни.