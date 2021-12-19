Украину накроют морозы до минус 17, будет идти снег: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале следующей недели Украину ожидает значительное похолодание. Столбики термометров опустятся до минус 17 градусов.

Соответствующая информация опубликована на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозам специалистов, большинство регионов страны засыплет снегом.

Во вторник ожидается холодная погода – ночью 7-12 градусов мороза, днем 4-9 мороза. На северо-востоке страны и в Карпатах до 13 градусов мороза, в южной части столбик термометра опустится до минус 6 градусов. В западных регионах температура упадет до минус 10 градусов.

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При этом во всех областях ожидается снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. В Киеве – ночью до минус 11, днем 6-8 градусов мороза.

В среду мороз усилится, однако осадков не ожидается. На востоке, в частности в Харьковской и Луганской областях, похолодает до 18 градусов. На севере Украины ожидается до минус 16 градусов, в западных областях и на юге ожидается до минус 14, а в центральных регионах столбик термометра опустится до минус 16. В Киеве днем будет до минус 7 градусов, ночью – до минус 12.

В четверг мороз начнет отступать – температура по Украине составит от 4-16 мороза ночью и минус 2-11 градусов лнем. На востоке столбик термометра опустится до минус 16 градусов; на севере – до минус 15; на юге – до минус 8; на западе – до минус 10.

В этот день заснежит Закарпатскую область, однако ночью не ожидается существенных осадков. Скорость ветра – от 3 до 8 м/с. В столице ожидается до минус 7 градусов днем и минус 13 градусов ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его словам, в декабре-феврале не стоит ожидать продолжительных морозов и обильных осадков.