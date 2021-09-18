Украину накроют дожди, местами грозы: прогноз на воскресенье

В воскресенье, 19 сентября, погода в Украине будет прохладной и дождливой. Осадки и существенное снижение температуры воздуха будут обусловлены влиянием атмосферного фронта.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра в Facebook. Дожди ожидаются практически на всей территории страны, непогода обойдет стороной лишь Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Значительные осадки выпадут в Донецкой, Луганской, Харьковской, Волынской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях. На Левобережье дожди ожидаются ночью, в восточных регионах – днем. Во всех областях, кроме западных, вместе с осадками также возможны и грозы.

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Температура воздуха днем в среднем по стране будет колебаться от 13 до 18 градусов по Цельсию, на юго-востоке воздух прогреется до +19...+24 градусов. Ночью похолодает до 9-14 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве и области днем пройдут небольшие дожди, ночью должно быть сухо. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. Ночью воздух прогреется до 11-13 градусов, а днем потеплеет до 14-16.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эти выходные в Украине будут дождливыми. Синоптики также спрогнозировали похолодание до +12...+14 градусов.