Украину накроет тропическая жара, ее сменят бури и грозы: прогноз синоптиков на июль

Во второй месяц лета в Украине ожидается тропическая жара с высоким уровнем влажности. Она будет чередоваться с бурями и грозами.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине в июле будет в пределах +20...+25 градусов, а в горах +6...+18 градусов. Это близко к климатической норме.

В то же время месячное количество осадков составит 34-91 мм, местами на Прикарпатье и в Карпатах – 103-155 мм, что тоже в пределах нормы.

Как рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань, первый ураган накроет Украину уже с 1 по 4 июля. Температура днем +28 градусов и выше, будет жарко и душно.

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По его словам, испарения после дождей создадут в воздухе "тропический эффект", а влажность будет ощущаться как в бане.

С 8 по 12 июля повторятся буря, грозы и град, но будет гораздо холоднее – днем не выше +22 градусов. Затем снова "тропики": жара и высокая влажность воздуха.

В середине июля погода будет сухой, как в середине июня, но гораздо жарче. Днем до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов.

Третий удар стихии начнется с сильных ливней – 21-22 июля выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и града. Буря возможна с 25 по 27 июля. Одождит меньше, а температура выше – днем +29...+31 градус.

Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.

Что касается Киева, то тут осадки будут с 1 по 6 июля, причем в первые три дня месяца – грозы. Также небольшой дождь в столице ожидается 22 июля.

Температура воздуха в городе в среднем составит +26...+28 градусов, к концу месяца – до +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова озвучила уникальный прогноз на три месяца в Украине.

По этому прогнозу, август будет неустойчивым. Он будет отличаться от июля и напомнит нам об осадках, которые были в июне. В отдельные дни могут пройти сильные дожди.