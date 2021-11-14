Украину накроет похолодание, ударят морозы до минус 10: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале следующей недели в Украину придет значительное похолодание. После относительно теплой погоды, которая будет в понедельник, по всей стране ударят морозы.

Местами температура воздуха опустится до -10 градусов по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца).

В первый день новой недели в Украине будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем в среднем составит от 3 до 10 градусов с отметкой "плюс", теплее всего будет на юге страны и в Крыму. Ночью столбик термометра опустится от +3 до -5 градусов.

Видео дня

В Киеве и области также будет сухо, днем от 4 до 6 градусов тепла, ночью 0...+3 по Цельсию.

В этот день начнет холодать, приближение зимы будет ощущаться даже днем, когда воздух прогреется максимум до 2-8 градусов тепла. Выше всего столбик термометра поднимется в западных областях и на юге страны. Ночью ожидаются морозы от -1 до -7 градусов.

На Киевщине днем будет от 1 до 3 градусов тепла, а ночью похолодает до -4...-6 градусов.

В среду в большей части Украины еще сильнее похолодает, тепло сохранится только на западе и в Крыму, и то с ночными морозами. Днем температура воздуха составит от 0 до +7, а ночью ожидаются значительные морозы -2...-7 градусов, а на востоке страны – до -10.

В столице и регионе днем воздух прогреется от 1 до 4 градусов с отметкой "плюс", а ночью прогнозируют морозы до -6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун и на Новый 2022-й год в Украину придет похолодание. Кроме того, синоптики рассказали, стоит ли ждать снега на зимние праздники.