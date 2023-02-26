Украину накроет мокрым снегом, на дорогах будет гололедица, а в Карпатах – угроза лавин – синоптики

Погода в Украине в понедельник, 27 февраля, ухудшится. В некоторых регионах вероятен снег или мокрый снег, на дорогах местами (кроме юга и юго-востока) будет гололедица. В горах действует предупреждение о снеголавинной опасности.

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Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На Facebook-странице ведомства сообщается, что в целом день будет облачным с прояснениями.

На западе Украины (кроме Волынской, Ривненской областей) выпадет умеренный, а в Карпатах местами сильный снег. В центральных областях и на Харьковщине будет мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица. На севере страны в отдельных районах – небольшой мокрый снег. В Одесской и Николаевской областях – дожди. Погода без осадков прогнозируется на юго-востоке Украины.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. В западных областях ночью будет холодно, 1-6° мороза. В южных и юго-восточных областях ожидается самая высокая по стране температура – ночью 2-7° тепла, днем 10-15° выше нуля.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) касается:

– 26-27 февраля – высокогорья Закарпатской и Ивано-Франковской областей;

– 27 февраля – гор в Черновицкой области.

"Возможное схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – призвали эксперты.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удерживается:

– 26 февраля – в горах Черновицкой области;

– 26-27 февраля – в горах Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Укргидрометцентре считают, что весна-2023 в нашей стране будет ранней, но с периодами похолоданий. Среднемесячная температура ожидается на уровне 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы

– Что будет определять неустойчивую погоду в начале весны – читайте в нашем материале по ссылке.

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