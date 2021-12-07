Гололедица и дожди со снегом: синоптик Гидрометцентра уточнила погоду в Украине до конца недели

На этой неделе погода в Украине будет снежно-дождливой и пасмурной. А наибольшую опасность будет представлять гололедица. В ночные часы осадки будут замерзать и образовывать ледяную корку на дорогах.

Впрочем, уже с пятницы, 10 декабря, в Украине начнется очередное потепление. В выходные ожидается стабильный "плюс" без морозов. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. Далее приводим ее прямую речь.

На этой неделе в целом погода будет иметь очень разный характер. У нас ожидаются и похолодание, и потепление. Преимущественно будет облачно, влажно. Скорее всего, солнечных прояснений будет немного.

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Будет много осадков: мокрый снег, снег с дождем, который может замерзать. До четверга ожидаются ночные морозы.

Это не будет тот снежный покров, который накапливается. Скорее, это принесет слякоть. В такой ситуации больше всего стоит бояться гололедицы.

Поэтому можно пожелать водителям быть особенно аккуратными, а всем жителям Украины посоветовать запастись надежной обувью.

Во вторник (7 декабря) во многих областях Украины еще будет дождь, кое-где с мокрым снегом . В этот день ожидается в целом прохладная, влажная погода , температуры будут держаться около 0…+2 градусов . Обращаю внимание именно на гололедицу.

В среду (8 декабря) немного похолодает, в северных и центральных областях заснежит . На юге осадки будут выпадать в виде дождя, потому что там теплее.

В четверг (9 декабря) погода будет без существенных осадков. Начиная с этого дня опасность гололедицы фактически исчезает.

В конце недели мы ожидаем определенного роста температуры. Немного потеплеет. В частности, в ближайшие пятницу и субботу (10-11 декабря) температура повысится до +4… +9 градусов. Но опять же будет дождь.

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды для всех регионов Украины на период до пятницы, 10 декабря.

Во вторник, 7 декабря, там прогнозируют осадки практически на всей территории Украины. На западе – снег, в центре и на севере – снег с дождем, на востоке и юге дождь. Температуры около 0 градусов ожидаются в западных областях. На остальной территории будет несколько теплее, до +9 градусов днем и до +7 ночью.

В среду, 8 декабря, осадки покинут запад страны. Там будет облачная погода с небольшими морозами. Во всех регионах вдоль Днепра ожидаются осадки от снега на севере до дождя на юге. Температуры будут преимущественно положительными, до +14 градусов на крайнем юге. На востоке сильных осадков не ожидается, и днем, и ночью будет "плюс".

В четверг, 9 декабря, погода в Украине снова изменится. Небольшие осадки останутся только на востоке. Температура днем в этом регионе будет достигать +7 градусов, ночью +4 градусов. В центре также будет преобладать плюс, осадков не ожидается. На севере будут небольшие морозы. На западе они будут более существенными – до -9 градусов в ночные часы. На юге ожидается более теплая погода, до +9 градусов днем.

В пятницу, 10 декабря, западные регионы Украины снова накроют осадки в виде снега с дождем. Температуры будут колебаться около 0 градусов. На остальной территории осадки не прогнозируются. В центре и на востоке температурный максимум ожидается на уровне +7 градусов, на севере +5 градусов, на юге +15 градусов.