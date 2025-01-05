Украину на следующей неделе ждет потепление: синоптик назвала даты

6 января температура воздуха в Украине ожидается 1-5 градусов тепла, а 7 января – 5-12 градусов выше нуля. Может идти мокрый снег и дождь.

Видео дня

Синоптик Наталья Диденко рассказала на своем Телеграмм-канале о прогнозе погоды на следующую неделю. Предполагается Предполагаетсяпорывистый и сильный ветер южных направлений.

В Киеве 6 января ожидается потепление до 2 градусов тепла, во вторник 7 января – 7 градусов. Порывистый ветер юго-западного направления. В столице возможен снег, переходящий в дождь.

"Держите головы и сосуды в равновесии, не промочите ноги, не поскользнитесь на дороге, закутайте шею, покормите правильно птиц", – написала синоптик.

Напомним, что некоторые районы Киева в субботу, 4 января, после обеда накрыл сильный снегопад. Кроме того, в столице из-за порывов ветра и гололеда был объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что 6 января в Украине ожидается облачность, небольшой дождь и снег. Температура прогреется до 3 градусов тепла. Во вторник 7 января, по данным Центра, погода будет облачной с прояснениями. Температура достигнет отметки 8 градусов выше нуля.

В некоторых областях Украины 5 января может снежить. На дорогах страны местами возможна гололедица, поэтому водителям советуют быть осторожными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!