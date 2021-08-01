Украину будут заливать дожди, непогода обойдет только пять регионов: прогноз на понедельник

В понедельник, 2 августа, на Украину нагрянут сильные дожди и местами грозы. Осадков не будет только в пяти областях: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Симферопольской.

Температура воздуха в начале недели составит +31 градус. Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

Так, в понедельник днем прогнозируют теплую погоду +29…+31 градус. Но при этом большинство регионов в Украине накроют ливни. А ночью температура воздуха достигнет +19…+21 градус.

Ветер 2 августа будет южный – 7-12 м/с. В Киеве синоптики также прогнозируют дожди, а температура на улице составит до 31 градуса тепла.

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Стоит отметить, что, судя по данным гидрометцентра, гроза и молния нагрянут на Одесскую область.

К слову, в Украине в августе ожидаются дождливые дни, грозы и шквалы. Температура воздуха пойдет на спад и в конце месяца достигнет отметки +20 градусов. До 15 августа температура будет оставаться примерно на одном уровне +31… +34 градуса. После этого ежедневно температура будет постепенно понижаться.

Кроме того, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет меняться и становиться все более сухим. Из-за этого привычными явлениями станут как засухи, так и наводнения, возникающие после сильных дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из года в год растет количество метеопатов – людей, которые плохо переносят изменения погодных условий. При этом в последнее время проблема "помолодела", из-за перепадов от холода к жаре и наоборот страдают не только пожилые люди, но и молодежь.