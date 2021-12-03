Украину будет засыпать снегом, на дорогах – гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде в субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 4 декабря, будет холодная, в части регионов ожидаются осадки – на юге прогнозируют мокрый дождь, а на западе – ночные морозы. При этом на дорогах будет гололедица.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Синоптики предупредили, что в западных областях и на севере объявили І уровень опасности из-за гололедицы (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Как отметили в Укргидрометцентре, через Украину с северо-запада на юго-восток перемещается холодный атмосферный фронт. Он принесет в страну осадки и понижение температуры.

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В частности, дожди с мокрым снегом пройдут в юго-восточном регионе, на остальной территории будет сухо.

На западе страны в субботу будет солнечно и сухо, температура воздуха будет днем от 0 до +2 градусов, ночью погода значительно ухудшится, ожидается до -13 градусов. В северных регионах также прогнозируется солнце и от 0 до +2 градусов, а ночью будет -5...-7 градусов.

В восточных областях мокрый снег, днем столбики термометров будут показываться +5..+7 градусов, а ночью +4..+6. На юге синоптики прогнозируют дожди, днем температура +3...+5, а ночью – до +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021-го погода в Украине будет переменчивой – похолодание будет менять волны незначительного потепления, все это будет сопровождаться осадками.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали неустойчивую погоду в декабре в Украине. На смену теплым дням приходят морозы, а к новогодним праздникам температура иногда опустится даже до -30 градусов.