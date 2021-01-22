Украинцы высмеяли угрозы Пушилина об обострении войны на Донбассе

Украинцы с юмором отреагировали на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина о вероятном обострении войны на Донбассе.

Своими мыслями граждане поделились в комментариях под постом на Facebook-странице OBOZREVATEL. В частности, люди напомнили боевику, чем закончили его предшественники "Гиви", "Моторола" и Александр Захарченко, которые также постоянно пытались запугать Украину громкими обещаниями.

"Готовы дойти до Рейкьявика вслед за Захарченко?", "Забыл добавить, что транзитом через Лондон", "Сейчас все увидим, если "перегиб на местах", то будет ему обед в кафе "Сепар" или "Ветерок", "Дедовским путем"? Интересно, а кафе "Сепар" еще работает ли еще на ремонте?" – иронизируют украинские патриоты.

"Когда он уже на концерт Кобзона сходит? Давно пора!", "На Киев – грунтовыми водами", "Не успеет. Рожа лопнет", "Что, на Лондон?", "Он скоро в экран не влезет, как шкаф уже, солдат хренов", "Пузыри в тазике", "Собака лает, а караван идет", "Следующий клиент на зачистку", – продолжили тролить Пушилина за его угрозы.

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