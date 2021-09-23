Украинцы высказались против введения цензуры – исследование

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Большинство украинцев считают, что свобода слова является безусловной ценностью

Подавляющее большинство граждан Украины считают свободу слова незыблемой ценностью.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research, посвященный оценке общества последствий принятия законопроекта №5599 об олигархах.

Две трети (66,3%) опрошенных утверждают, что свобода слова является безусловной ценностью и должна быть сохранена; 15,2% допускают установление контроля над СМИ и цензуры; 18,5% не определились с ответом.

Большинство украинцев считают свободу слова незыблемой ценностью
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Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как законопроект об олигархах. При этом, четыре из пяти парламентских фракций считают, что принятие закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и к политическому преследования оппонентов действующей властью.Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины и способствует появлению цензуры в СМИ. Спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

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