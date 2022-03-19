Украинцы уничтожили 'Тайфун' и захватили 'Ртуть' оккупантов. Фото и видео

Украинской армии удалось заполучить в качестве трофея в боях две единицы дорогостоящей и важной стратегической тяжелой техники российских оккупантов. Речь идет о РЭБ "Ртуть" и бронемашину "Тайфун".

Информацию об этом опубликовал военный обозреватель Роман Бочкала на своем Telegram-канале. Для противника потеря этой техники – солидные издержки, потому как числится в Вооруженных Силах РФ в большом дефиците (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Комплекс "Ртуть" предназначен для того, чтобы подавить работу радиовзрывателей снарядов, а также может ставить помехи в УКВ-диапазоне радиоволн. Первая подопытная партия таких машин из 10 единиц была передана армии РФ в 2014 году, после чего был заказ еще 20 единиц. Общее количество комплексов "Ртуть-БМ" в армии РФ, по предварительной версии, составляет всего несколько десятков. Стоимость машины от 70 млн. рублей в 2013 году.

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Бронированный автомобиль "Тайфун-К", созданный для вооруженных сил РФ в 2015 году. Всего таких машин в русской армии около 250 единиц. Техника была уничтожена после того, как местные жители сообщили бойцам движения сопротивления местонахождение этой редкой добычи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники провели спецоперацию по обстрелу оккупантов, которая получила экспромтное название "Будильник".

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