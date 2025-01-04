Украинцы снова могут регистрировать браки и рождения: ГРАГС заработал после кибератаки

В субботу, 4 января, возобновил работу Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС). После масштабной российской кибератаки на госреестры украинцы снова имеют возможность регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Отделы ГРАГС с субботы возобновили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти, говорится в сообщении.

Все документы, которые граждане получили в бумажной форме во время временного отключения реестра, вносятся в электронную систему, заявили в Минюсте. Свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре.

А в воскресенье, 5 января, в ведомстве пообещали возобновить обмен данными с другими государственными органами: Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом и Минобороны Украины.

В течение суток воскресенья также заработает ряд онлайн-сервисов, доступных в Дії. Вновь станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

"Это означает, что ваши данные снова будут автоматически попадать в указанные выше государственные органы", – сообщили в Минюсте.

В министерстве также напомнили, что ранее была возобновлена работа трех основных реестров нотариата. Доступны Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря Минюст заявил о самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. Целью хакеров, связанных с ГРУ РФ, было нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины.

В Дії недавно сообщили, что украинцы снова смогут получать разрешения на выполнение строительных работ и вносить изменения в уже выданные разрешения на портале. Это стало возможным благодаря постепенному восстановлению данных из госреестров после кибератаки.

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