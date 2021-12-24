Украинцы против прямых переговоров Зеленского с Путиным – соцопрос

Действующая власть не прилагает достаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного вторжения России в Украину. А прямые переговоры президента Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным не приведут ни к возвращению Крыма, ни к освобождению оккупированной части Донбасса.

Так считают, согласно опросу компании КМИС, большинство украинцев. Как свидетельствуют результаты социологического исследования, украинцы не поддерживают идею прямых переговоров Зеленского с Путиным

84,4% опрошенных не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма. 66,3% не верят, что прямые переговоры способны вернуть оккупированную часть Донбасса.

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Большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с Путиным следует вести только с участием западных партнеров. Считают такие переговоры действенным способом достижения мира 26,6% респондентов.

Кроме того, 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины зимой или весной 2022 года. Убеждены, что вторжение не будет 41,4%.

В то же время большинство опрошенных – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Оценивают усилия достаточными – 27,1%.

39,2% респондентов считают, что принятие требования Путина не вовлекать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет его агрессивность. Полагают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина по отношению к Украине – 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

Следует отметить, что подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины в ЕС и НАТО. В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% – "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (как правило, обе эти категории респондентов в результате не участвуют в референдумах). Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% – "против". Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Среди жителей мероприятия/центра большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На юге/востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились бы поровну.

Такой всеукраинский опрос общественного мнения провел Киевский международный институт социологии (КМИС) 13-16 декабря.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,2%.