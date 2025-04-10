Украинцы, пострадавшие от агрессии РФ с 2014 года, смогут подать заявления в реестр убытков, – Гончаренко

Украинцы, пострадавшие от агрессии России с 2014 года, тоже смогут подавать заявления в реестр убытков. Парламентская ассамблея Совета Европы расширила временные рамки. Ранее в реестр убытков могли подавать заявления только пострадавшие от российской агрессии после февраля 2022 года.

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Соответствующую правку в резолюцию подал представитель Украины, глава Комитета ПАСЕ по вопросам беженцев Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ учла мою правку, что реестр убытков должен охватить всю российскую агрессию с 2014 года, а не только после 2022-го. Это открывает путь к компенсациям для: пострадавших от незаконной аннексии Крыма, пострадавших от войны на Донбассе, понесших потерю еще до 24 февраля 2022", – написал Гончаренко.

По словам Гончаренко, ПАСЕ также поддерживает создание международной компенсационной комиссии и призывает передать Украине 300 млрд долларов замороженных активов РФ. Деньги должны идти в специальный международный трастовый фонд для восстановления и помощи пострадавшим.