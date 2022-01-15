Украинцы покорили наивысшую точку в Антарктиде. Фото

Украинская экспедиция покорила самые высокие горы Антарктиды – массив Винсон. Экстремалы взошли на ледяную вершину 14 января.

В составе первой украинской экспедиции, которая покорила ледяной континент, были днепрянки Марина Филатова и Ирина Караган. Об этом сообщает "Афиша Днепр".

Как стало известно с учётом разницы во времени группа первой украинской экспедиция на Винсон взошла на вершину 14 января в полном составе.

Сообщается что погода во время покорения массива Винсон была ветреная, поэтому все остальные группы развернулись и ушли назад. Однако украинцы решили не останавливаться на полпути и, несмотря, на все риски совершила восхождение.

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Сейчас группа находится в штурмовом лагере, там сильный ветер. Готовятся совершить переход вниз.