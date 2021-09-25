Украинцы испытывают страх перед будущим, но молодежь живет с надеждой – опрос

В Украине меньше половины людей (48% опрошенных) живут с надеждой на завтрашний день, среди несовершеннолетних этот показатель достиг 76%. Около трети наших граждан испытывают страх перед будущим, а 22% унижены теми условиями, в которых им приходится жить.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Liberty Report. Результаты были обнародованы в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером, 24 сентября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, что больше надежды на будущее у молодежи (возраст от 18 до 29 лет) – 64%, а среди 16-18-летних – 76%. Однако чем старше становятся украинцы, тем менее радостными становятся их настроения.

Со следующей недели Liberty Report будет проводить такой опрос среди самых молодых граждан Украины регулярно. Именно это поколение уже скоро будет голосовать на выборах и принимать важные для страны решения. Однако их сейчас не воспринимают всерьез: "Молодые, что там в голове", – описал Шустер мнение общества.

"С какой эмоцией они живут и что вообще они думают – интересно и важно", – добавил ведущий.

Шустер подчеркнул, что 24% людей возрастом 16-18 лет в Украине (почти каждый четвертый опрошенный) все же живут со страхом перед завтрашним днем (14%) и унижением (10%), а это является пугающим результатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66% украинцев высказались против введения цензуры и считают свободу слова безусловной ценностью, говорит исследование компании Gradus Research.