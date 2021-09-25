Украинцы испытывают страх перед будущим, но молодежь живет с надеждой – опрос

София Закревская
София Закревская
Общество
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Украинцы испытывают страх перед будущим, но молодежь живет с надеждой – опрос

В Украине меньше половины людей (48% опрошенных) живут с надеждой на завтрашний день, среди несовершеннолетних этот показатель достиг 76%. Около трети наших граждан испытывают страх перед будущим, а 22% унижены теми условиями, в которых им приходится жить.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Liberty Report. Результаты были обнародованы в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером, 24 сентября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Настроения украинцев.
Видео дня

Отметим, что больше надежды на будущее у молодежи (возраст от 18 до 29 лет) – 64%, а среди 16-18-летних – 76%. Однако чем старше становятся украинцы, тем менее радостными становятся их настроения.

С какой эмоцией живут граждане Украины.

Со следующей недели Liberty Report будет проводить такой опрос среди самых молодых граждан Украины регулярно. Именно это поколение уже скоро будет голосовать на выборах и принимать важные для страны решения. Однако их сейчас не воспринимают всерьез: "Молодые, что там в голове", – описал Шустер мнение общества.

"С какой эмоцией они живут и что вообще они думают – интересно и важно", – добавил ведущий.

Шустер подчеркнул, что 24% людей возрастом 16-18 лет в Украине (почти каждый четвертый опрошенный) все же живут со страхом перед завтрашним днем (14%) и унижением (10%), а это является пугающим результатом.

Опрос поколения 16-18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66% украинцев высказались против введения цензуры и считают свободу слова безусловной ценностью, говорит исследование компании Gradus Research.

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