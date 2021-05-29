Украинцы этим летом смогут увидеть необычное солнечное затмение

10 июня украинцы смогут увидеть солнечное затмение. Так, максимальная фаза ожидается в 13:41 по киевскому времени.

Частичное затмение будет видно практически по всей территории Украины, кроме отдельных южных районов. Об этом пишут "Факты".

Отмечается, что в этот же день в Канаде, Гренландии и Якутии можно будет наблюдать кольцеобразное затмение – когда Солнце почти полностью закрывается Луной, и видна только яркая кромка.

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В следующий раз солнечное затмение состоится 4 декабря 2021 года, но на территории Украины его не смогут увидеть. Полное затмение можно будет наблюдать только в Антарктиде, а частичное – на юге Африки, в Австралии и Новой Зеландии.

Как известно, солнечное затмение 10 июня – кольцеобразное солнечное затмение 147 сароса. Это затмение является повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Шотландии, Исландии и Гренландии, а частные фазы были видны во многих странах Европы и Азии.

Также оно уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через данную точку в ХХІ веке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лето ознаменуется целым рядом важных астрологических событий. Произойдет оппозиция воинствующих планет Марс и Плутон, которая усугубится коридором затмений и ретроградным Меркурием.