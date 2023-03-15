Украинцев призвали присоединяться к киберсопротивлению России: как работает платформа ''Мрія''

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует проект "Мрия". Это сильная инициатива противодействия российским оккупантам в медиапространстве.

Видео дня

Платформа "Мрия" – это проект Киберполиции и волонтеров. В управлении противодействия киберпреступлениям Департамента киберполиции Нацполиции подробнее рассказали, что идея появилась, чтобы сотрудничать с подписчиками. Еще до полномасштабной войны была практика блокирования Telegram-каналов наркомагазинов через бот. Тогда был замечен значительный эффект от инициативы.

Однако 24 февраля 2022 все поняли, насколько важна информационная поддержка военных, а также противодействие кремлевским медиапропагандистам. Затем бот переформатировали для обработки фейковых и пророссийских ресурсов, которые в дальнейшем "идут" на блокировку.

"Киберполиция Украины совместно с волонтерами и неравнодушными гражданами превратила проект "МРИЯ" в сильную инициативу противодействия российским оккупантам в медиапространстве", – рассказал начальник 1-го сектора капитан полиции Чепур Игорь Николаевич.

Особенность проекта состоит в том, что каждый желающий может своими силами внести важный вклад для победы. Нужно выполнять онлайн-задания, систематически поступающие в Telegram-бот "StopRussia I MRIYA".

"Наибольшая сила нашего сообщества – это наши подписчики. Благодаря вам мы успешно блокируем и противодействуем российской агрессии в Интернете",– добавил Чепур.

Таким образом, платформа MRIYA – это проект, который создан для противодействия российским оккупантам в медиапространстве.

MRIYA объединяет под одним именем все направления деятельности, особенно созданные во время войны, поэтому Киберполиция призывает присоединиться к команде кибер-войска по ссылке.