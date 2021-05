Украинцев приглашают присоединиться к крупнейшему в истории одновременному забегу 9 мая

Всемирный одновременный забег Wings for Life World Run 2021 пройдет 9 мая. С помощью мобильного приложения в крупнейшем в истории подобном мероприятии смогут принять участие участники из 134 стран, в том числе, и украинцы. Об условиях участия в Wings for Life World Run 2021 сообщили организаторы мероприятия.

"Более 120 000 участников из более чем 134 стран выйдут на старт в восьмом Wings for Life World Run уже в это воскресенье. И это побьет рекорды, потому что никогда раньше не было бегового события с таким количеством участников. Прямую трансляцию глобального забега можно будет смотреть на Red Bull TV", – говорится в сообщении.

9 мая в 14:00 украинцы присоединятся к всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run. С помощью мобильного приложения "Wings for Life World Run" присоединиться к глобальной цели можно в любом городе и локации.

Бежать можно как в одиночку где угодно, так и вместе с друзьями и единомышленниками – в групповом забеге с мобильным приложением. Ищите групповой забег в своем городе или бегите, где бы вы ни были!

Регистрация на сайте www.wingsforlifeworldrun.com будет закрыта за полчаса до начала забега.

В Киеве групповой забег с мобильным приложением – Wings for Life World Run APP RUN Kyiv – состоится 9 мая в 14:00 на ВДНХ (главный вход, слева от главной аллеи, сразу между 3 и 7 павильонами). Победители киевского забега получат подарки от партнеров Decathlon, BLACKROLL и MEGOGO. Участников также ждут: Массажный Патруль Инны Катунин, Зона восстановления от BLACKROLL Украины,

Зона FootBalance и еще много активностей и подарков! Следить за информацией о забеге можно на странице мероприятия в Facebook.

12:00 - 18:00 - график работы стартового городка и партнерских зон

13:30 - приветственное слово

13:45 - зарядка перед стартом с тренером фитнес-клуба ЭБШ

13:55 - запуск в стартовый коридор

14:00 - старт со всем миром.

В Украине забег поддерживают бегуны, бизнесмены и общественные активисты, среди которых Ульяна и Виталий Пчелкины (ГАР), Татьяна Гринева, Елена Балбек, Мария Карачина, Игорь Крицак и многие другие.

Участники со всего мира стартуют одновременно по всему миру в 11 утра по UTC (14:00 по Киеву). Затем, через 30 минут после старта, виртуальный автомобиль-кэтчер (Catcher Car), который является подвижным финишем, начинает двигаться и постепенно набирать скорость, таким образом догоняя и минуя участников по очереди, пока не будут определены победители – последние, кого настигнет автомобиль-кэтчер. Настоящим украшением Wings for Life World Run является то, что каждый является финишером в этом забеге ради доброго дела и каждый может достичь своих личных целей.

В приложении забега можно создать виртуальную команду – своей компании, клуба или просто друзей.

В мире команды таких компаний, как Google, Audi, Volkswagen, Sky, Suunto и KTM участвуют в забеге 9 мая. В Украине уже также зарегистрировались команды Red Bull, PUMA, PariMatch и Bacardi.

Во время виртуального забега, который для топовых бегунов может длиться до четырех с половиной часов, участники будут иметь Аудио-сопровождение, которое будет информировать, мотивировать и развлекать их. Известные личности из мира спорта и развлечений предоставили свои голоса для нынешнего мобильного приложения Wings for Life World Run и помогут подталкивать участников вперед. Не имеет значения, являетесь ли вы профессионалом, который хочет бежать больше четырех часов, или новичок, которого Catcher Car догонит через 30-40 минут - вам понравится слушать программу, когда она информирует, развлекает и мотивирует вас. Обязательно имейте при себе наушники – Аудио-программа в приложении стартует в 13:30.

"Я поражена мировой реакцией. Знание того, что тысячи и тысячи людей будут вместе на старте в воскресенье, для нашего фонда, - это ощущение, которое трудно передать словами. Это действительно вызывает у меня мурашки по телу. У нас есть главная цель: мы хотим найти методы лечения травм позвоночника. Я очень горжусь тем, что столько людей поддерживает нас в этом деле", – говорит Анита Герхардтер, генеральный директор благотворительного фонда Wings for Life

Вы еще не слышали о Wings for Life World Run?

Уникальный формат забега автомобиль-кэтчер (Catcher Car) как мобильная финишная линия

Во время Wings for Life World Run все бегуны и участники в колесных креслах стартуют в одно и то же время - в 14:00 по киевскому времени (11:00 UTC). Итак, в Берлине забег начнется в 13:00. В Токио - в 20:00, а в Нью-Йорке - 7:00. Ее одна особенность: вы бежите столько, сколько можете. И не к линии финиша, определенной заранее. Как это работает? Через 30 минут после того, как прозвучит выстрел стартового пистолета, автомобиль-кэтчер (Catcher Car) стартует и начинает ехать за участниками. Постепенно он набирает скорость и настигает одного участника за другим, пока не останется один победитель. Для участников, которых обогнал Catcher Car, забег успешно завершен. В 2020 году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра или 4:00 12 минут, прежде чем его догнали.

Всемирное Событие, которое приобретает все большие масштабы

Начиная с 2014 года, сообщество Wings for Life World Run бегает вместе ежегодно в мае ради тех, кто не может этого сделать. В одиночку или в пределах группового забега, участвуя с помощью мобильного приложения и делая регистрационные взносы, бегуны и участники на колесных креслах поддерживают фонд Wings for Life. Их цель - найти методы лечение травм спинного мозга. И это движение с каждым годом набирает обороты. На сегодня всего в забегах зарегистрировались 700 000 участников из 195 стран, которые пробежали 7 000 000 километров, одновременно собрав почти 30 000 000 евро для Wings for Life в форме регистрационных взносов и дотаций.

Каждый участник достигает финиша

Не имеет значения, планируете ли вы пробежать 5 километров, 10 километров, полумарафон, марафон или еще больше: много бегунов и участников в креслах колесных превосходят собственные ожидания, достигая новых вершин благодаря особому формату. Многие из них устанавливают личные рекорды. Но это имеет наибольшее значение: в забеге Wings for Life World Run каждый достигает финиша. А на старте собирается более разнообразная публика, чем на любом другом забеге, и все они объединены общим добрым делом. Возможно, именно это мотивирует такое значительное количество участников участвовать в забеге год за годом с такой радостью - так же, как и то, что 100% всех регистрационных взносов идут на финансирование исследований травм спинного мозга.

Регистрируйтесь уже сейчас на Wings for Life World Run, который состоится 9 мая 2021 в 14:00, по ссылке.

За ходом масштабного в мире забега можно следить в онлайн-трансляции: