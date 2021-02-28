Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

В воскресенье, 28 февраля, на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Предупреждение об угрозе 3-го уровня опубликовано на сайте ГСЧС Украины. Снежные лавины могут сойти из-за оттепели и ожидаемых осадков.

Всего с начала 2021 года в Карпатах уже спасено более 360 человек и оказана помощь более 220 гражданам.

В частности, 25 февраля на Закарпатье, вблизи села Вышка Великоберезнянского района, на горе Красия во время катания на лыжах получили травмы два туриста. Спасатели оказали медицинскую помощь и эвакуировали их со склона.

На Львовщине спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Тростян оказали помощь травмированной туристке-лыжницы. Во время катания 66-летняя женщина из Киева получила травму правой ноги. Ей предоставили домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам.

В то же время, в Межгорском районе Закарпатья, у подножия гор Магура-Жиде и Гемба и прилегающих к ним территориям и склонам, продолжается поиск туриста из Киева, который 13 февраля заблудился во время катания на лыжах.

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