Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды. Озвучен прогноз

В Украине в воскресенье, 31 января, ухудшится погода. Из-за снегопадов, порывистого ветра и гололеда на дорогах объявлено штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. С предупреждением о сложных метеорологических явлениях в этот день, а также в начале следующей недели выступили и спасатели ГСЧС.

По данным синоптиков, 31 января:

на дорогах, кроме юго-восточной части, будет наблюдаться гололедица (І уровень опасности, желтый).

в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях будет идти значительный снег ;

днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях – снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с;

на дорогах северных, центральных, Харьковской областей – гололедица (І уровень опасности, желтый).

Непогода сохранится и в понедельник, 1 февраля. Прирост снежного покрова достигнет 5-10 см.

Кроме этого, погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Натальи Диденко, погоду в конце января и в начале февраля в Украине будут определять циклоны и атмосферные фронты, которые принесут опасные метеоявлений.