Украинцев предостерегли от покупки фальшивых водительских удостоверений: чем чревато

Приобретение фальшивых водительских удостоверений способно создать немало проблем. Гражданин, купивший такой "документ", будет иметь проблемы с законом и вынужден будет уплатить значительный штраф.

В то же время под видом "услуг" по продаже фальшивых водительских удостоверений ныне активизировались фишинговые ресурсы, способные "обчистить" банковские счета доверчивого "клиента". Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Правоохранители призвали украинцев дважды подумать перед тем, как решиться на покупку поддельных водительских удостоверений. Ведь обнаружить фальшивку сейчас достаточно просто.

"Думаете купить права? Помните о последствиях! Как выглядят подделки? Поддельные водительские удостоверения внешне похожи на оригиналы, но их нет в государственных реестрах и они не отображаются в приложении "Дія" или в Кабинете водителя", – говорится в сообщении.

При этом законодательство предусматривает ответственность за использование сфальсифицированных документов: она расписана в статье 358 Уголовного кодекса Украины.

"За подделку документов предусмотрены штрафы или же пробационный надзор, ограничение или даже лишение свободы. За использование заведомо поддельных документов — штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов или пробационный надзор на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок", – отметили в МВД.

Однако этим угрозы для покупателей фальшивых водительских прав не иссякают. Они также вполне могут остаться без сбережений.

"Злоумышленники создают сайты, где предлагают свои услуги по продаже фальшивых водительских удостоверений. Или же – фишинговые ресурсы. Таким образом – получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги людей. Обратите внимание, государственный сервис всегда имеет домен "gov.ua". Проверить свой документ можно на сайте Главного Сервисного центра МВД", – рассказали в ведомстве.

Там также резюмировали: единственным законным способом получить действующее водительское удостоверение было и остается самостоятельное прохождение процедуры получения услуги в сервисном центре МВД.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли забрать водительское удостоверение за уклонение от мобилизации.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина организовал работу подпольного цеха по изготовлению фальшивых паспортов и водительских удостоверений.