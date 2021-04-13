Украинцам грозят большие штрафы за нарушение самоизоляции: сколько заплатят и как будут проверять

Несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом и введение жестких ограничений во многих областях, украинцы пренебрегают карантинными правилами. Ранее Верховная Рада ввела административную ответственность для граждан, которые не хотят носить маски, и для бизнеса за нарушение санитарно-противоэпидемиологических правил. Теперь же парламентарии предлагают штрафовать за нарушение самоизоляции и обсервации. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть 13 апреля.

OBOZREVATEL разобрался, как будут проверять соблюдение самоизоляции и обсервации, и какое максимальное наказание грозит в случае нарушений.

Самоизоляция в Украине: кто, как и где ее проходит

Сейчас на самоизоляции должны находиться граждане, которые возвращаются в Украину из страны "красной" зоны. Избежать ее удастся, сдав ПЦР-тест на коронавирус. Сделать это можно и перед вылетом в Украину, и по прибытию.

"Я сдала тест на коронавирус еще в Македонии. По прилету в Украину негативные результаты считались действительными, ведь от сдачи теста не прошло 72 часа. Поэтому в "Борисполе" меня пропустили, никакого приложения мне скачивать не пришлось и самоизоляции я не подлежала", – рассказала OBOZREVATEL 22-летняя украинка Валерия Терещенко.

Если же на руках нет результатов теста, по прибытии в Украину тестирование можно пройти сразу в аэропорту, но на самоизоляции придется побыть 24 часа, пока на электронную почту не придет результат. Если он отрицательный – вы свободны, а вот если положительный, то вы подлежите самоизоляции в течение 14 дней. Контролировать вас будут с помощью приложения "ДійВдома".

"Я возвращалась из Турции без теста на коронавирус. В аэропорту "Борисполь" на паспортном контроле проследили, чтобы я скачала "ДійВдома". Сразу в аэропорту я сдала тест за 1500 грн. До получения результатов должна была находиться на самоизоляции. Мой отрицательный результат пришел через 12 часов. За это время я один раз отчиталась в приложении, что нахожусь по месту жительства, которое указала. А после получения теста вообще не открывала приложение, никаких уведомлений не было", – рассказала OBOZREVATEL 48-летняя украинка Светлана Бондарук.

Однако с момента сдачи теста в аэропорту до получения результата у граждан есть возможность избежать самоизоляции и тем самым подвергать опасности других. Например, если из аэропорта человек будет добираться домой поездом или другим общественным транспортом. За несколько часов можно побывать во многих людных местах – магазине, парикмахерской, кинотеатре и тому подобное.

Что грозит нарушителям

Законопроектом предлагается наказывать нарушителей самоизоляции, если это не привело к распространению особо опасной болезни, штрафами от 200 до 500 необлагаемых минимумов граждан.

Наказание для нарушителей законопроекта.

Член профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что ко второму чтению размер штрафа может измениться, ведь в комитете это дискуссионный вопрос.

"Насколько я помню, есть предложения уменьшить размер штрафа. Если говорить о самом законопроекте, то если лицо нарушает правила самоизоляции или обсервации, то оно ставит определенную часть населения под угрозу. Поэтому правительство и Минздав выбрали именно такой путь, давайте прямо скажем, дисциплинировать общество, чтобы у нас оно было более ответственным", – сказал Бакумов.

Кто и как будет контролировать людей

Предлагается, что накладывать админвзыскания будут:

исполнительные комитеты поселковых и сельских советов,

органы Нацполиции,

органы Госпогранслужбы.

Однако у нардепов есть замечания о предоставлении соответствующих полномочий пограничникам, поэтому эту норму могут отменить ко второму чтению.

"Если возвращаться к вопросу, каким образом это все будут контролировать, то на сегодня есть приложение "ДійВдома". Таким способом контролируется подавляющее количество населения, пока не предоставляют из лабораторий результаты ПЦР-теста. Если человек нарушит самоизоляцию, а органы Нацполиции отследят это по приложению, он может быть привлечен к административной ответственности", – добавил Бакумов.

Однако есть люди, которые не пользуются современными гаджетами. В этом случае им не будут отказывать в пересечении государственной границы из-за невозможности скачать приложение. Для таких граждан предусматривается бумажная форма отслеживания, их будут брать на контроль органы местного самоуправления и Нацполиции. Проверять их смогут избирательно, на усмотрение соответствующих контролирующих органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 по 11 апреля правоохранители провели более 3 тысяч проверок по соблюдению карантина. Были составлены более 1 тысячи админматериалов.