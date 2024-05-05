'Украинцем не всегда можно родиться': воин Международного легиона с пасхальной корзинкой и вышитым полотенцем поразил сеть. Фото

Военный, защищающий Украину против россиян на фронте в составе Международного легиона при ГУР МО, поразил сеть, когда направлялся освящать пасхальную корзину в Михайловский златоверхий собор. Вероятно, мужчина прибыл из жарких стран или США, ведь имел необычный для украинцев темный тон кожи.

Вероятно, компанию ему составила жена (носит кольцо), спрятавшаяся за его плечами. Сам он нес небольшую корзину, прикрытую вышитым полотенцем. Из-под него виднелись патриотические ленты: голубая и желтая. Соответствующее фото опубликовало украинское издание BBC.

Воин свою милитарную форму не снимал, но частично скрыл личность за солнцезащитными очками.

"Утреннее освящение пасок в Михайловском соборе", – подписал опубликованное фото фотограф Ян Доброносов.

Украинцы в комментариях очаровались что его внешностью, что его выбором пойти в собор. Некоторые писали, насколько сильно гордятся таким воином.

"Наш Казак! Низкий поклон защитнику".

"Несомненно, фото дня. Честно говоря, я только недавно узнала, что люди в некоторых африканских странах являются православными христианами".

"Ведь украинцем не всегда можно родиться, но можно стать. Хорошо, что иностранцы уважают не только нашу свободу, но и традиции".

"Лучшие люди рядом с нами".

"На этом снимке все прекрасно: и идея, и реализация, и контекст, и продактплейсмент".

"Таких людей нужно уважать, потому что они уважают страну пребывания и защищают ее".

"Сразу видно, что не моск*ль".

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой в символической вышиванке. Она, на удивление, была светлая, хоть и милитарная, и полна символизмами.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинские звезды отпраздновали Пасху. Большинство для своих образов выбрали вышиванки.

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