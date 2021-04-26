Украинцам в годовщину трагедии покажут фильм о новом укрытии над ЧАЭС

26 апреля, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, на украинском телевидении покажут фильм о строительстве крупнейшего проекта по ядерной безопасности в истории человечества – "Нового безопасного конфайнмента".

Как сообщает "5 канал", эта лента о том, как использование 30 тысяч тонн металла, (почти половина из которых украинские), технологии и решения – сделали проект гордостью всей Европы.

Отмечается, что чернобыльская трагедия – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Еще 30 лет после этого мир жил в напряжении, ведь радиационный костер, который образовался на месте IV энергоблока ЧАЭС, спрятали за наскоро сведенным укрытием.

Пока не был построен "Новый безопасный конфайнмент" – 30 тысяч тонн металлоконструкций в мостовых кранах, каждый размером с "Боинг". Объем металла, использованного в проекте – втрое превышает количество, которое было необходимо для возведения Эйфелевой башни в Париже, которая долго считалась самым масштабным металлическим сооружением в мире.

"Новый безопасный конфайнмент" надежно отслужил уже 5 лет. И будет выполнять свою задачу по крайней мере еще целое столетие.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания накануне годовщины трагедии побывали в зоне ЧАЭС и рассказали, какая сейчас ситуация в зоне отчуждения и что нового придумали для туристов.