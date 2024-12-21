Украинцам упростили некоторые консульские услуги за границей: какие новые возможности

Министерство иностранных дел запустило систему "е-Консул", которая должна упростить получение консульских услуг украинцами, который находятся за границей. Заявления можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дія.

Видео дня

Цифровизация услуг позволит украинцам избежать лишних поездок в консульства, экономя время и средства. Как сообщили на сайте МИД, ведомство разработало соответствующее постановление, которое 20 декабря одобрил Кабинет министров Украины.

Постановление называется "О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы "е-Консул".

Какие услуги украинцы смогут получить черед Дію:

– оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

– оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

– регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

– обмен удостоверения водителя или получение его после потери или угона;

– комплексная услуга для оформления новорожденных, которая включает:

государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

регистрацию ребенка гражданином Украины;

внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что такие нововведения упростят украинцам доступ к услугам МИД путем цифровизации.

"Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это реальная экономия времени и средств для наших граждан", – отметил глава ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа в МИДе рассказали о планах создать автоматизированную систему для украинцев за рубежом е-Консул. Ее цель состоит в том, чтобы некоторые консульские услуги перешли в онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!