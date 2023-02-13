Украинского военнослужащего принудительно госпитализировали в психбольницу в Днепре: проверка омбудсмена открыла вопиющие факты. Видео

В Днепропетровской многопрофильной клинической больнице по оказанию психиатрической помощи, вероятно, незаконно удерживают украинского военнослужащего, применяя к нему психофармакологическое лечение. По крайней мере, никаких подтверждений о правомерности оснований содержания заявителя в медучреждении в течение 25 дней не предоставили.

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Об этом в Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что получил обращение лично от военного, который пожаловался на незаконное содержание в психбольнице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Омбудсмен сообщил, что в заведение с проверкой отправился представитель его офиса Владислав Онищенко. Выяснилось, что заявитель уже был выписан 16.01.2023 года, однако снова принудительно был госпитализирован в это же учреждение с 29.01.2023.

Медкарта военного, свидетельствующая о законности пребывания мужчины в больнице, предоставлена не была. Точнее, гендиректор заявила, что ее потеряли. Каких-либо подтверждений о причинах отсутствия медицинской карты она также не предоставила. Более того, чиновница всячески препятствовала осуществлению мониторингового визита, озвучивая совершенно безумные причины.

"Я не отказываю. Я не понимаю, когда меня спрашивают устно. Мне надо прочитать, что у меня спрашивают. И тогда я отвечу. Я не понимаю, когда я слышу. Я не понимаю! Вы меня спросили о чем? О погоде? О природе? Я не запомнила", – заявила глава медицинского учреждения.

После этого женщина начала вести себя совершенно непрофессионально, кричать и стучать по столу с требованием прекратить запись.

Лубинец подчеркнул, что по результатам визита были направлены письма реагирования в Министерство здравоохранения и органы Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лубинец направил Европейскому институту омбудсмана письмо о выходе из этого объединения и показательно изрезал их членский билет. Причиной такого кардинального шага стал вывоз двух сбежавших от войны двух украинских детей из Австрии на территорию РФ.

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