'Украинское слово не менее важно, чем оружие': Петр и Марина Порошенко посетили 'Книжный Арсенал'

Петр и Марина Порошенко посетили "Книжный Арсенал". Пятый президент подчеркнул, что, несмотря на войну, важно продолжать традиции этого уже культового книжного форума.

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Порошенко убежден, что такие события укрепляют украинское государство. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Меня очень беспокоили призывы не проводить "Арсенал". Что я увидел здесь сегодня? Я сегодня здесь увидел поддержку армии. Особенно на волонтерских, на ветеранских стендах. Очень трогательно было для меня увидеть книгу Глеба Бабича. Очень важно, чтобы мы помнили наших героев, потому что это – экстраординарная личность", – отметил Порошенко.

"Я сегодня увидел реализацию того дела, которое мы начали с 2014 года. Никто не верил, что начиная с 20 миллионов книг мы выйдем на 53 миллиона в 2019 году. К сожалению, сейчас это количество падает. Но украинское общество очень нуждается в украинской книге". Я увидел армию, я увидел язык и я увидел веру. Веру в нашу победу, веру в нашу церковь, веру в Украину", – сказал пятый Президент Украины.

"Сегодня я здесь встретился с сотнями, с тысячами фантастических украинских людей, на плечах которых держится Украина – не меньше, чем она держится на плечах наших героев на фронте. И с такими людьми на фронте, и с такими людьми на "Книжном Арсенале" мы точно победим", – убежден Порошенко.

Порошенко также пообщался с известным Тик-Ток блогером Данилом Гайдамахой и обсудил, какие книги следует прочитать.

"Ни о чем другом сейчас мы, кроме победы в войне и о поддержке Вооруженных Сил, думать не можем. Некоторые говорили, что сейчас не время проводить "Книжный Арсенал". Думаю, что это огромная ошибка, потому что именно сейчас строится фундамент государства, именно сейчас строится фундамент нации. У каждого могут быть те или иные предпочтения, но я советую прочесть украинскую книгу - настоящую украинскую, украинского автора", - призвал пятый Президент Украины.