'Украинский народ заслуживает самых высоких наград': Зеленский выступил перед британским Королевским институтом международных отношений. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду британского Королевского института международных отношений Chatham House. Он отметил, что эта награда свидетельствует о том, что мир верит в наше государство и победу Украины в войне с российскими оккупантами.

Видео дня

Обращение главы украинского государства к членам организации 29 июня было опубликовано в Telegram-канале ОП. Президент подчеркнул, что украинский народ и воины заслуживают самых высоких наград (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что миллионы украинцев воюют и работают ради свободы не только украинской, а всех свободных наций.

"Я уверен: мы сохраним свободу. И отличие Chatham House для Украины – это еще одно доказательство, что мир верит в Украину, верит в украинцев, верит в нашу победу", – сказал он.

Президент добавил, что каждый день украинские бойцы преуспевают на передовой благодаря в том числе и поддержке наших партнеров, и Соединенное Королевство является одним из очевидных лидеров поддержки.

"Каждый день наши воины отбивают российские штурмы, шаг за шагом освобождают нашу землю и людей, ежедневно мы делаем российскую тиранию слабее – такой, какой она и должна быть, чтобы наш мир был в безопасности", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что за время полномасштабной войны уже более 49 тысяч наших воинов удостоены государственных наград за храбрость в боях, 245 воинам присвоено звание Героя Украины.

"Пожалуйста, всегда поддерживайте наших людей – они этого заслуживают. И я верю, что уже очень скоро может наступить день, когда украинский вклад в глобальную свободу и прочность нашего народа будут отмечены юридическим признанием нашего государства союзницей вашего государства и всех свободных наций, членов НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сказал, что сейчас пора начать серьезные переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что нельзя отрицать факт того, что Украина влияет на силу Европы.