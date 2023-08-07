Украинский институт будущего объявил о начале дискуссии по борьбе с депопуляцией страны

Украинский институт будущего начинает большую дискуссию "Как не ущемляя свободы, побороть депопуляцию после войны?".

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Об этом заявил Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего (UIF).

"Ну что ж, все все сказали о возвращении украинцев из-за границы. К сожалению, могу сказать одну единственную вещь: дискуссия это не наш национальный спорт. Да, возможно, вхождение в эту дискуссию было слишком жестким, но мы должны четко понять:" после войны в страну вернется только половина уехавших, а из страны выедет один миллион мужчин", – отметил Денисенко.

По словам исполнительного директора UIF, к сожалению, все дискуссии сводятся к тому, что нужно думать, как в страну возвращать людей, поэтому Украинский институт будущего начинает большую дискуссию по теме "Как не ограничивая свободы, побороть депопуляцию после войны?"

"Результатом этой дискуссии должен стать реальный документ о том, какой должна быть государственная политика по возвращению людей (пошаговый документ). Да, привлечение внимания к этой дискуссии было на грани фола. Но на кону стоит выживание нас, как народа и государства. Демография – является угрозой номер 1", – заявил Вадим Денисенко.