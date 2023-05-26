Украинский фильм 'Область героев' после проката в 14 странах показали в США

Фильм "Область Героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев, которая вышла в кинопрокат в Украине, была показана в 15-ти странах мира и стала претендентом на кинопремию "Золотая Дзига". Фильм посвящен всем волонтерам Украины. 6 месяцев назад в самый темный день – 24 ноября, в полный блэк-аут и вопреки ракетным обстрелам, состоялась первая премьера фильма в Украине, а ровно через полгода фильм презентовали уже в 15 стране мира – в США.

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24 мая в Нью-Йорке на Манхэттене состоялся специальный показ "Область Героев" в одном из самых престижных кинотеатральных вузов США – The Lee Strasberg Theatre & Film Institute для преподавателей и сотен американских студентов. Основателем которого является выходец из Украины, номинант на премию Оскар – Ли Страсберг, рожденный в Тернопольской области в городке Буданов.

"Это очень символично, что мы показываем украинский фильм именно в кинотеатральном вузе, который основал наш выдающийся земляк, Ли Страсберг, родившийся на Тернопольщине. В этом вузе и по его методике учились легендарные мировые кинозвезды: Аль Пачино, Мэрилин Монро, Роберт де Ниро, Анжелина Джоли, Леди Гага, Скарлетт Йохансон, Ума Турман, Крис Эванс… И сегодня сотни студентов Института Ли Страсберга, без сомнения будущие звезды Голливуда, просмотрев наш фильм, в который раз идентифицировали для себя, что Украина – страна героев, о которой они еще много Для меня была большая честь обратиться к американским студентам в видео выступлении и я благодарен за помощь в организации кинопоказа украинским волонтерам из фонда New Dream of Ukraine – отметил автор и генеральный продюсер фильма Алексей Комаровский.

6-й месяц фильм "Область Героев" продолжает мировое турне, целью которого является кинопоказы фильма иностранцам, обладающим авторитетом среди своих соотечественников. Благодаря совместному сотрудничеству с Киевской областной военной администрацией, с Министерством иностранных дел Украины и с украинскими посольствами фильм "Область Героев" увидели тысячи иностранцев, среди которых европейские дипломаты, военные, актеры и политики в 15 странах: Израиль, Португалия, Польша, Индия, Латвия, Литва, Эстония, Турция, Германия, США, Великобритания, Швеция, Тунис и другие.

Крупнейший польский телеканал TVP совершил в своем эфире специальный показ фильма на годовщину полномасштабного вторжения, который посмотрели миллионы зрителей. В Индии состоялся специальный показ украинского фильма "Область Героев" на Международном кинофестивале в Дели. За полгода существования фильма кинокомпания IdeaFilms осуществляла заявленную благотворительную миссию фильма. Совместно с Фондом "Мира и Добра" и благодаря тысячам зрителей, посмотревшим фильм, удалось обеспечить 7 детских заведений генераторами и обогревателями зимой, а также приобрести 3 автомобиля для украинских воинов.

О фильме "Область Героев" : Первая масштабная кинореконструкция реальных историй простых украинцев, лично сыгравших самих себя. Именно в этом уникальность этой ленты на основе реальных событий: это кино без актеров. В фильме показана киноисповедь украинцев, спасших тысячи жизней в самом аду оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Каждая героическая исповедь – это о тысячах украинских волонтеров, олицетворяющих несгибаемую украинскую нацию.

Фильм создан украинской кинокомпанией IdeaFilms в партнерстве с Киевской областной военной администрацией и при содействии Госкино Украины. Автор и продюсер фильма – Алексей Комаровский. Режиссер фильма – Артур Лерман. Саундтреками к фильму "Область Героев" стали хиты "Свободные Люди" группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" и "Думы" в исполнении Артема Пивоварова и DOROFEEVA.