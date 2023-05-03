Украинские защитники в Херсонской области получили Mitsubishi L200 от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ очередной высокопроходимый внедорожник Mitsubishi L200.
Об этом сообщили представители фонда Favbet Foundation.
Автомобиль уже работает на территории Херсонской области в составе Территориальной обороны и используется в мероприятиях по усилению обороноспособности страны.
При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.