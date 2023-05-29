Украинские защитники получили от "Стального фронта" оборудование для обеспечения связи
Защитники Украины получили оборудование, необходимое для обеспечения бесперебойной связи при ведении боевых действий. Направили помощь подразделениям, которые выполняют боевые задания на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. Стоимость оборудования – более 240 тыс. гривен, предоставила его компания Лемтранс в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".
"Противодействие российской агрессии путем поддержки ВСУ вместе с обеспечением логистической безопасности страны были и будут нашими приоритетами до тех пор, пока идет война", - прокомментировали в компании.
Недавно Лемтранс также передал бойцам мощный дрон DJI Matrice 30T Drone Worry-Free Plus Combo. Всего же с начала войны компания направила на помощь ВСУ более 25 млн. грн.
Как известно, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже более 165 тысяч бронежилетов и 1,3 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.