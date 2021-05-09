Украинские воины трогательно поздравили матерей с их днем. Видео

Военные Национальной гвардии (НГУ), которые защищают Украину от врага в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, записали трогательное видео ко Дню матери.

Этот светлый праздник отмечают во всем мире 9 мая, и в ролике сильные мужчины поздравили с ним своих матерей (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная", – отметил один из защитников.

Его товарищ подчеркнул, что День матери является праздником, который и военным напоминает о родном и любимом человеке.

"Мама, желаю вам крепкого здоровья, тепла, любви, радости и хорошего настроения", "Спасибо тебе, за твою нежность, заботу и поддержку!", "Ты добрая, ласковая, милая, самая лучшая в мире родная мама. Я очень люблю тебя", "Спасибо за каждый ваш день, ведь не было в вашей жизни и дня, чтобы вы не думали о своих детях", "Любимая мама, так хочется поблагодарить тебя просто так – за терпение, безграничную любовь, веру, тепло и ласку", – сказали воины.

Со своей стороны командование Национальной гвардии Украины тоже поздравило женщин с Днем матери, поблагодарив за то, что воспитали защитников.

"Говорят, что главное – успокоить мам, которые волнуются всегда, сколько бы лет ни было сыну и сколько бы ротаций они уже не отбывали на восток", – прокомментировали ролик военных в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL 9 мая день лента в соцсетях изобилует архивными кадрами и снимками с мамами, и украинские звезды не стали исключением. Они чувственно поздравили своих близких с Днем матери и показали редкие фотографии с ними.